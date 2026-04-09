Comme un match de séries

Les Canadiens de Montréal affrontent jeudi soir le Lightning de Tampa Bay dans un affrontement qui aura toutes les allures d’un match de séries éliminatoires.

La lutte pour le premier rang dans la division Atlantique se poursuit entre ces deux équipes et les Sabres de Buffalo.

Également, est-ce que Cole Caufield marquera finalement son 50e but? Slafkovsky atteindra-t-il le plateau des 30 buts?

Écoutez Jean-Michel Bourque mettre la table pour l’affrontement de jeudi soir au micro de Patrick Lagacé.

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