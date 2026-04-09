Il nie tout conflit d'intérêt

Le maire de Varennes, Martin Damphousse, est au cœur d'une controverse éthique concernant l'achat d'un terrain par sa fille en 2020, alors que la Ville convoitait également une parcelle de ce lot.

Talonné par Patrick Lagacé, le maire a nié toute utilisation d'informations confidentielles, affirmant que ses renseignements provenaient directement du vendeur et non de l'administration municipale.

Bien qu'un avis juridique de l'époque évoquait l'usage de données non publiques pour favoriser ses intérêts, M. Damphousse maintient qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêts au moment de la transaction finale et déplore le traitement médiatique entourant une possible enquête de l'UPAC.

Écoutez Martin Damphousse, maire de Varennes, s'expliquer à ce sujet, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.