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Conflit au Moyen-Orient

Cessez-le-feu en Iran: «Ça tient à un fil»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 avril 2026 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Cessez-le-feu en Iran: «Ça tient à un fil»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Chose certaine, le cessez-le-feu en vigueur depuis mardi soir en Iran est fragile alors que les bombardements israéliens au Liban pourraient faire tout basculer. 

Israël a mené d’importantes frappes mercredi notamment dans le secteur de Beyrouth. La Défense civile libanaise rapporte au moins 250 morts. 

En représailles, l’Iran pourrait décider de limiter à nouveau le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz. 

Quel impact cette situation aura sur le prix de l’essence?

Écoutez Patrick Lagacé et la journaliste Valérie Lebeuf faire un tour d’horizon de l’actualité, jeudi, à l’émission Lagacé le matin

«Ce qui est clair, c’est que ça tient à un fil. [...] Il y a toute la question du Liban. [...] La destruction, c’est épouvantable. Des enfants, des innocents, qui sont morts. On comprend qu’Israël veut se défendre, veut éliminer le plus de dirigeants possibles du Hezbollah, mais quand même, à quel prix? C’est un peu l’approche de Gaza. Il y a un terroriste au milieu de civils et tout est justifié et justifiable. C’est le point de vue des Israéliens et c’est dénoncé partout.»

Patrick Lagacé

Quelques autres sujets abordés

  • Des semaines pour voir un enquêteur après avoir été victime d’une agression sexuelle;
  • L’état des routes à Montréal;
  • Une nouvelle drogue inquiète le milieu médical;
  • Le gouvernement du Québec va injecter 300 millions de dollars dans l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont;
  • Pas d'AirBnB pendant le Grand Prix de Montréal;
  • Le cas particulier de la députée ontarienne Marilyn Gladu;
  • Les astronautes de la mission Artemis II en direction de la Terre.

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