Conflit au Moyen-Orient

Chose certaine, le cessez-le-feu en vigueur depuis mardi soir en Iran est fragile alors que les bombardements israéliens au Liban pourraient faire tout basculer.

Israël a mené d’importantes frappes mercredi notamment dans le secteur de Beyrouth. La Défense civile libanaise rapporte au moins 250 morts.

En représailles, l’Iran pourrait décider de limiter à nouveau le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Quel impact cette situation aura sur le prix de l’essence?

Écoutez Patrick Lagacé et la journaliste Valérie Lebeuf faire un tour d’horizon de l’actualité, jeudi, à l’émission Lagacé le matin.