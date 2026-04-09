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Suspects arrêtés et véhicules saisis

Vols de voiture: le SPVM mène un important coup de filet

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 avril 2026 06:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Vols de voiture: le SPVM mène un important coup de filet
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Quatre suspects soupçonnés de faire partie d’un important réseau d’exportation de véhicules volés ont été arrêtés par le Service de police de la Ville de Montréal mardi. 

L’opération policière, qui a impliqué plus de 75 policiers, s’est déroulée mardi à Montréal, Repentigny et Saint-Jean-de-Matha. 

Des perquisitions ont été réalisées et 10 véhicules volés ont été saisis, de même que des outils de cambriolage et des plaques de véhicules volés. 

Écoutez Bénédicte Lebel donner plus de détails sur ce coup de filet du SPVM au micro de Patrick Lagacé, jeudi. 

Autre sujet abordé

  • Un autre massothérapeute accusé d’agressions sexuelles

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