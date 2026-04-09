Suspects arrêtés et véhicules saisis

Quatre suspects soupçonnés de faire partie d’un important réseau d’exportation de véhicules volés ont été arrêtés par le Service de police de la Ville de Montréal mardi.

L’opération policière, qui a impliqué plus de 75 policiers, s’est déroulée mardi à Montréal, Repentigny et Saint-Jean-de-Matha.

Des perquisitions ont été réalisées et 10 véhicules volés ont été saisis, de même que des outils de cambriolage et des plaques de véhicules volés.

Écoutez Bénédicte Lebel donner plus de détails sur ce coup de filet du SPVM au micro de Patrick Lagacé, jeudi.

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