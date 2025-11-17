Des résultats impressionnants

Les conseils financiers de l'IA sont-ils fiables?

Alors que l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier a voulu vérifier si l'on pouvait également se fier à l'IA pour obtenir des conseils financiers fiables.

Selon un sondage Léger, près de 25% des Québécois ont déjà interrogé l'IA sur la gestion de leur argent, et c'est encore plus populaire auprès des jeunes.

Pour vérifier la véracité de ces conseils, elle a soumis «plusieurs questions» et «de nombreux scénarios» aux intelligences artificielles.

Écoutez la chroniqueuse économie, Marie-Eve Fournier, dévoiler le fruit de ses recherches, lundi matin, au micro de Patrick Lagacé.

