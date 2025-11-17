Des résultats impressionnants

Les conseils financiers de l'IA sont-ils fiables?
Alors que l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier a voulu vérifier si l'on pouvait également se fier à l'IA pour obtenir des conseils financiers fiables.
Selon un sondage Léger, près de 25% des Québécois ont déjà interrogé l'IA sur la gestion de leur argent, et c'est encore plus populaire auprès des jeunes.
Pour vérifier la véracité de ces conseils, elle a soumis «plusieurs questions» et «de nombreux scénarios» aux intelligences artificielles.
Écoutez la chroniqueuse économie, Marie-Eve Fournier, dévoiler le fruit de ses recherches, lundi matin, au micro de Patrick Lagacé.
Autre sujet abordé
- Le palmarès des marques canadiennes les plus puissantes vient d’être dévoilé. Deux chouchous des Québécois affichent une performance hors de l’ordinaire.