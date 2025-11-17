 Aller au contenu
Économie
Des résultats impressionnants

Les conseils financiers de l'IA sont-ils fiables?

par 98.5

0:00
7:46

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 novembre 2025 07:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Les conseils financiers de l'IA sont-ils fiables?
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Les conseils financiers de l'IA sont-ils fiables? 

Alors que l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier a voulu vérifier si l'on pouvait également se fier à l'IA pour obtenir des conseils financiers fiables.

Selon un sondage Léger, près de 25% des Québécois ont déjà interrogé l'IA sur la gestion de leur argent, et c'est encore plus populaire auprès des jeunes.

Pour vérifier la véracité de ces conseils, elle a soumis «plusieurs questions» et «de nombreux scénarios» aux intelligences artificielles.

Écoutez la chroniqueuse économie, Marie-Eve Fournier, dévoiler le fruit de ses recherches, lundi matin, au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé

  • Le palmarès des marques canadiennes les plus puissantes vient d’être dévoilé. Deux chouchous des Québécois affichent une performance hors de l’ordinaire.

Vous aimerez aussi

Quels sont les coûts économiques de la plus longue paralysie qui soit?
Le Québec maintenant
Quels sont les coûts économiques de la plus longue paralysie qui soit?
0:00
6:09
Une action collective contre 49 chaînes de restauration rapide au Québec
La commission
Une action collective contre 49 chaînes de restauration rapide au Québec
0:00
5:23

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Soins palliatifs aux itinérants: Québec fait la sourde oreille
Rattrapage
Manque de financement
Soins palliatifs aux itinérants: Québec fait la sourde oreille
Fini les déchirements et les critiques internes: le renouveau du Parti québécois
Rattrapage
Conseil national ce week-end
Fini les déchirements et les critiques internes: le renouveau du Parti québécois
Le shawarma croustillant: la nouvelle tendance culinaire
Rattrapage
Un engouement monstre
Le shawarma croustillant: la nouvelle tendance culinaire
Spécial «dans les dents» | L'énigme du lundi 17 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «dans les dents» | L'énigme du lundi 17 novembre
Le M Club: le nouveau roman de Patrick Senécal, le maître de l'horreur
Rattrapage
Thriller psychologique
Le M Club: le nouveau roman de Patrick Senécal, le maître de l'horreur
Expansion du REM: «Un grand jour pour la mobilité à Montréal» -Patrick Lagacé
Rattrapage
Ouverture à Deux-Montagnes
Expansion du REM: «Un grand jour pour la mobilité à Montréal» -Patrick Lagacé
Invasion de domicile: l'homme de 21 ans blessé par balle est finalement décédé
Rattrapage
Faits divers
Invasion de domicile: l'homme de 21 ans blessé par balle est finalement décédé
Les revirements et la blessure d'Alexander ont coulé les Alouettes de Montréal
Rattrapage
Coupe Grey
Les revirements et la blessure d'Alexander ont coulé les Alouettes de Montréal
Le Québécois d'Amérique : un mammifère surprenant!
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Le Québécois d'Amérique : un mammifère surprenant!
Les difficultés de vivre à Châteauguay
Rattrapage
Chronique humoristique
Les difficultés de vivre à Châteauguay
Une première séquence difficile cette saison pour le Tricolore
Rattrapage
Défaite cuisante de 7 à 0 contre Dallas
Une première séquence difficile cette saison pour le Tricolore
Classement des écoles: «Il y a eu de belles améliorations dans le public»
Rattrapage
Éducation
Classement des écoles: «Il y a eu de belles améliorations dans le public»
REM: des choix stratégiques qui ont fait reculer le transport en commun
Rattrapage
Ouverture de la branche de Deux-Montagnes
REM: des choix stratégiques qui ont fait reculer le transport en commun
Davis Alexander alias «Monsieur Perfection» sera-t-il à son mieux?
Rattrapage
Finale de la Coupe Grey
Davis Alexander alias «Monsieur Perfection» sera-t-il à son mieux?