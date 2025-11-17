 Aller au contenu
Coupe Grey

Les revirements et la blessure d'Alexander ont coulé les Alouettes de Montréal

par 98.5

0:00
4:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 novembre 2025 05:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les revirements et la blessure d'Alexander ont coulé les Alouettes de Montréal
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Alouettes de Montréal ont connu une «mauvaise soirée au pire moment» lors de la 112e Coupe Grey, s'inclinant 25 à 17 face aux Roughriders de la Saskatchewan.

Le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque révèle que les revirements coûteux et l'état de santé du quart-arrière Davis Alexander ont été les facteurs déterminants de cette défaite.

Malgré une belle remontée, Alexander a été intercepté à trois reprises, soit son total d'interceptions pour toute la saison régulière. Clairement incommodé par une blessure à la cuisse gauche, il est resté principalement dans sa pochette pour faire ses passes et a aggravé sa blessure sur l'une de ses rares courses en fin de match.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que le revirement le plus coûteux est survenu en fin de rencontre, alors que les Alouettes étaient à la porte des buts et n'avaient besoin que d'un touché et d'une conversion de deux points pour égaler la marque. Le quart substitut Shea Patterson, utilisé pour les faufilades, a échappé le ballon, qui a alors été récupéré par les Roughriders.

La Saskatchewan remporte ainsi sa cinquième Coupe Grey, une première depuis 2013.

Autres sujets traités:

  • Les Canadiens tenteront de freiner leur séquence de trois revers contre les Blue Jackets de Columbus;
  • Une série de blessures changent la donne chez le Tricolore;
  • L'Italien Jannik Sinner a remporté les Finales de l'ATP contre Carlos Alcaraz;
  • Félix Auger-Aliassime termine sa saison 2025 au cinquième rang mondial, son meilleur classement à vie.

