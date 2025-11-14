Le bassiste et membre fondateur d'Harmonium, Louis Valois, décortique l'impact sacré de leur musique dans le Québec des années 70, et annonce le retour de L'Heptade en spectacle.

Il revient sur le contexte unique de l'époque, marqué par le rejet de l'Église catholique et une soif de transcendance et de sens que le groupe a involontairement comblée.

Les concerts d'Harmonium étaient perçus comme des messes par la jeunesse.

Écoutez Biz discuter avec Louis Valois, bassiste et interprète québécois, un des membres fondateurs du groupe Harmonium, parler de son héritage, au micro de Philippe Cantin.

L'Heptade avec orchestre symphonique sera au Théâtre Saint-Denis le 23 mai.