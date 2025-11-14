 Aller au contenu
Société
«L'Heptade» avec orchestre symphonique

L'héritage d'Harmonium: «C'était devenu une messe»

par 98.5

0:00
8:42

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 novembre 2025 17:57

Avec

Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
L'héritage d'Harmonium: «C'était devenu une messe»
Le bassiste et membre fondateur d'Harmonium, Louis Valois, décortique l'impact sacré de leur musique dans le Québec des années 70. / CP/Graham Hughes

Le bassiste et membre fondateur d'Harmonium, Louis Valois, décortique l'impact sacré de leur musique dans le Québec des années 70, et annonce le retour de L'Heptade en spectacle.

Il revient sur le contexte unique de l'époque, marqué par le rejet de l'Église catholique et une soif de transcendance et de sens que le groupe a involontairement comblée.

Les concerts d'Harmonium étaient perçus comme des messes par la jeunesse.

Écoutez Biz discuter avec Louis Valois, bassiste et interprète québécois, un des membres fondateurs du groupe Harmonium, parler de son héritage, au micro de Philippe Cantin.

L'Heptade avec orchestre symphonique sera au Théâtre Saint-Denis le 23 mai.

«On a fait sept soirs en ligne. Salle comble, il y avait autant de monde à l'extérieur et c'était une messe. C'est fou. C'était devenu une messe.» 

Louis Valois

