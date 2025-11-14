Record de progression des écoles

Le palmarès des écoles publié par le Journal de Montréal montre une forte progression de plusieurs écoles secondaires québécoises. Quelles conclusions peut-on tirer de ce classement sur l'état du système d'éducation et qu'en est-il des écoles qui n'arrivent pas à s'améliorer?

Écoutez l'analyse de Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire, au micro de Philippe Cantin.