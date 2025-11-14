La nouvelle branche du Réseau express métropolitain (REM), reliant la Gare Centrale à Deux-Montagnes, a été officiellement inaugurée vendredi matin.

Ce prolongement quadruple le nombre de stations du réseau et relie sept nouvelles villes et arrondissements au transport collectif montréalais.

Pour François Legault, c'est la preuve que le Québec est « encore capable de faire des grands projets » qui «changent la mobilité» dans la province.

