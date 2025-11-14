Une entreprise californienne, Reflect Orbital, affirme pouvoir offrir du soleil sur demande en lançant une constellation de miroirs géants en orbite. Leur promesse : fournir de l'énergie solaire la nuit, éclairer des zones sinistrées ou simplement offrir un éclairage continu.
Est-ce réaliste ou pas?
Écoutez Nathalie Ouellette, astrophysicienne, directrice adjointe de l’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes et de l'Observatoire du Mont-Mégantic, à La commission.
«Les faisceaux lumineux vont être très brillants comparativement à la nuit, mais ça va être très très peu d'énergie face au soleil, le vrai soleil. Même un faisceau lumineux réfléchi par le miroir ne pourra pas alimenter des panneaux solaires comme ils disent. On a des experts qui ont fait les calculs, et ça ne fonctionne pas physiquement.»