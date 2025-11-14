Une entreprise californienne, Reflect Orbital, affirme pouvoir offrir du soleil sur demande en lançant une constellation de miroirs géants en orbite. Leur promesse : fournir de l'énergie solaire la nuit, éclairer des zones sinistrées ou simplement offrir un éclairage continu.

Est-ce réaliste ou pas?

Écoutez Nathalie Ouellette, astrophysicienne, directrice adjointe de l’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes et de l'Observatoire du Mont-Mégantic, à La commission.