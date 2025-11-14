Défaite 7-0 face aux Stars

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 7-0 face aux Stars de Dallas, jeudi soir au Centre Bell.
Écoutez Mario Langlois discuter de cette rencontre difficile pour le Tricolore, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Qu'est-ce que serait une année du Canadien sans un peu de drama? Et perdre 9-2 ou perdre 1-2, tu perds. Tu manques deux points au classement. En ce sens, il n’y a pas vraiment de drame. Et le club a une bien meilleure fiche qu'à pareille date l'an passé.»