À l'occasion de sa chronique, vendredi, Luc Ferrandez salue l'amélioration de la méthode de classement des écoles du Journal de Montréal, qui est de plus en plus raffinée.

Le palmarès fait désormais la distinction entre les écoles privées et les écoles publiques, y compris celles qui sélectionnent leurs élèves, et met en valeur les écoles publiques qui performent ainsi que celles qui réussissent avec des clientèles aux prises avec des difficultés d'apprentissage.

