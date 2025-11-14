La finale de la coupe Grey sera diffusée sur les ondes du 98.5 dès 18h, dimanche, avec Jean St-Onge à la description et Jean-Philippe Bolduc à l'analyse.
À l'approche de la finale de la Coupe Grey, dimanche, l'analyste Bruno Heppell fait le point sur l'état de santé du quart-arrière des Alouettes, Davis Alexander, et de son duel face à Trevor Harris des Roughriders de la Saskatchewan.
L'ancien joueur des Alouettes souligne que le quart a maintenu un impressionnant dossier de 13-0 comme partant depuis son arrivée dans la Ligue canadienne, et ce, même s'il a souvent joué blessé.
«Davis Alexander, c'est Monsieur Perfection, c'est le gars qui rend tout le monde un peu meilleur. Puis on a pris les bouchées doubles [du côté du personnel médical des Alouettes], on parle de quatre ou cinq traitements par jour pour Alexander.»