Politique provinciale
Le lien de confiance est brisé

Loi 2: Christian Dubé mis de côté au profit de France-Élaine Duranceau

Lagacé le matin

le 14 novembre 2025 07:19

Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Loi 2: Christian Dubé mis de côté au profit de France-Élaine Duranceau
Louis Lacroix / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique vendredi matin, Louis Lacroix revient sur les récents développements entourant la Loi 2 et la gestion de ce dossier par le gouvernement Legault.

Le fait que Christian Dubé, qui était le seul au front, ait une nouvelle copilote en France-Élaine Duranceau pour mener la négociation est un signal fort.

Écoutez Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot, a d'ailleurs dit que le lien de confiance est brisé avec Christian Dubé.

Louis Lacroix confirme que la ministre responsable du Conseil du Trésor prend désormais les devants, car les fédérations de médecins ne peuvent pas voir Christian Dubé en peinture. Il ajoute qu'on veut retirer carrément Christian Dubé des projecteurs.

Le gouvernement a promis de ne jamais appliquer les fameuses sanctions de la Loi 2, mais selon Louis Lacroix, ils devraient la retirer de la loi. Néanmoins, il est difficile de retirer des articles à la pièce.

Autres sujets traités:

  • La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) demande la suspension de la Loi 2 et la confirmation que France-Élène Duranceau sera la responsable des négociations.
  • L'ex-députée caquiste, Maïté Blanchette Vézina, qui a démissionné, collabore désormais avec le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, pour lui permettre d'avoir une voix à l'Assemblée nationale.

