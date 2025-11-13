L'affaire Jeffrey Epstein a été initiée par Trump

Pour un homme qui dit que toute l'affaire de Jeffrey Epstein est un vaste canular démocrate, Donald Trump consacre beaucoup d'énergie à faire en sorte que les documents demeurent secrets.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- L'initiative de Donald Trump mse retourne contre lui dans l'affaire Epstein;
- Quatre représentants républicains ont été convoqués à la Maison-Blanche;
- Un vote est attendu la semaine prochaine à la Chambre des représentants;
- Pourrait-on outrepasser un veto du président?