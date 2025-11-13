Recapitulatif sportif de la semaine politique

C'est le moment du résumé hebdomadaire de l'actualité politique à coup de métaphores sportives de Nathalie Normandeau.

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse discuter des politiciens qui figurent dans son résumé de la semaine, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Elle débute avec une nouvelle catégorie : spectacle de la mi-temps.