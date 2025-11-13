 Aller au contenu
Politique provinciale
Recapitulatif sportif de la semaine politique

Catégorie spectacle de la mi-temps : «Le rassemblement des médecins»

le 13 novembre 2025 17:28

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

C'est le moment du résumé hebdomadaire de l'actualité politique à coup de métaphores sportives de Nathalie Normandeau.  

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse discuter des politiciens qui figurent dans son résumé de la semaine, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Elle débute avec une nouvelle catégorie : spectacle de la mi-temps.

«Le grand rassemblement du centre-ville, dimanche, des médecins, citoyens, professionnels de la santé, gonflés à bloc. Bien que la FMSQ cette semaine a été déboutée en Cour supérieure, les fédérations de médecins peuvent se rabattre sur les résultats du sondage Québecor publié mardi, qui confirme que les médecins ont gagné la bataille de l'opinion publique.»

Nathalie Normandeau

