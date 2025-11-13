Recours contre 49 chaînes de restaurants

Près d'une cinquantaine de chaînes de restaurants connues et majoritairement québécoises sont accusées d’avoir augmenté la facture finale des consommateurs avec des frais de livraison n'étant pas affichés au départ.

Écoutez Me Sébastien A. Paquette, avocat au dossier, en discuter jeudi, au micro de Philippe Cantin.