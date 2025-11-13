Recours contre 49 chaînes de restaurants

Près d'une cinquantaine de chaînes de restaurants connues et majoritairement québécoises sont accusées d’avoir augmenté la facture finale des consommateurs avec des frais de livraison n'étant pas affichés au départ.
Écoutez Me Sébastien A. Paquette, avocat au dossier, en discuter jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«On ne mentionne pas qu'il y aura des frais additionnels plus tard. Cette façon de faire, c'est illégal, et ça, ce n’est pas nouveau. La loi est claire : le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l'obtention du bien ou du service.»