Autorisé par le Tribunal administratif du travail

Le Tribunal administratif du travail a tranché: les syndiqués peuvent faire la grève, puisque le transport en commun n'est pas jugé par le tribunal comme un service essentiel.

À moins d'un accord de dernière minute entre la STM et ses chauffeurs, le métro et les autobus seront donc en arrêt complet samedi et dimanche, ce qui soulève la colère non seulement des usagers, mais aussi des entreprises de commerce de détail et des restaurateurs.

Écoutez François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.