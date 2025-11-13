 Aller au contenu
Politique provinciale
Santé publique | Exode des soignants

Il quitte son poste à cause de la Loi 2 et de la pénurie d'infirmières

le 13 novembre 2025 14:32

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Pratiquer la médecine en Ontario: l'herbe est-elle vraiment plus verte chez notre voisin? / Carmen/ Adobe Stock

Le Dr Trevor Hennessy, médecin spécialiste qui pratique au Québec et en Ontario, a annoncé qu'il quittait son poste de chef du département d'anesthésie au CISSS de l'Outaouais, le 31 décembre prochain.

Il explique sa décision par la Loi 2 et la pénurie de personnel qui mine les services au Québec.

Écoutez le témoignage du Dr Trevor Hennessey, un médecin spécialiste qui quittera son poste au Québec, en discuter jeudi, à La commission.

«Je ne suis pas entré en médecine pour être un policier du gouvernement.»

Dr Trevor Hennessey

