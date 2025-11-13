Santé publique | Exode des soignants

Le Dr Trevor Hennessy, médecin spécialiste qui pratique au Québec et en Ontario, a annoncé qu'il quittait son poste de chef du département d'anesthésie au CISSS de l'Outaouais, le 31 décembre prochain.

Il explique sa décision par la Loi 2 et la pénurie de personnel qui mine les services au Québec.

Écoutez le témoignage du Dr Trevor Hennessey, un médecin spécialiste qui quittera son poste au Québec, en discuter jeudi, à La commission.