Économie
Une action collective contre 49 chaînes de restauration rapide au Québec

le 13 novembre 2025 13:59

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Une action collective contre 49 chaînes de restauration rapide au Québec
Une action collective est lancée contre 49 chaînes de restauration rapide au Québec pour avoir imposé des frais de livraison de 5 $ non annoncés sur la facture.

Par ailleurs, le ministre Jean-François Roberge exige le remboursement de la facture des demandeurs d'asile en 2024 (733 millions de dollars) par Ottawa.

CPE sous attaque: le magazine britannique The Economist a publié un article dénonçant les «dérives du système universel de CPE » au Québec, l'associant à une «plus piètre santé» et à de plus hauts taux d'«activité criminelle». 

Écoutez la rafale de nouvelles présentée par Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission

Autres sujets abordés: 

  • Toyota a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars sur cinq ans aux États-Unis;
  • La France se souvient des attentats du Bataclan.  

