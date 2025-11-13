Une action collective est lancée contre 49 chaînes de restauration rapide au Québec pour avoir imposé des frais de livraison de 5 $ non annoncés sur la facture.

Par ailleurs, le ministre Jean-François Roberge exige le remboursement de la facture des demandeurs d'asile en 2024 (733 millions de dollars) par Ottawa.

CPE sous attaque: le magazine britannique The Economist a publié un article dénonçant les «dérives du système universel de CPE » au Québec, l'associant à une «plus piètre santé» et à de plus hauts taux d'«activité criminelle».

Écoutez la rafale de nouvelles présentée par Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.

