Politique provinciale
Loi 2 et menaces de sanctions

Gaétan Barrette dénonce une «opération de relations publiques» du gouvernement

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 13 novembre 2025 12:40

Avec

La commission / Cogeco Média

Le gouvernement a annoncé qu'il ne mettrait pas en application les mesures de surveillance et d'inspection prévues par la Loi 2, un geste présenté comme une «main tendue» aux fédérations de médecins.

Gaétan Barrette a qualifié ce geste d'«opération de relations publiques».

Il estime que si le gouvernement est sincère dans sa volonté de ne pas appliquer ces mesures, il devrait retirer les articles de la loi, et non se contenter de les «suspendre».

Écoutez le médecin et ancien ministre de la Santé donner son point de vue, jeudi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Gaétan Barrette rectifie les chiffres avancés jeudi matin par un médecin spécialiste qui affirmait gagner 46 $ de l'heure net après avoir payé ses frais de clinique. 

Il juge aussi que la FMOQ (Fédération des médecins omnipraticiens du Québec) a tort de vouloir négocier uniquement les salaires en ignorant les balises de productivité.

«La loi 2 vient changer le statut fonctionnel des médecins dans tous les aspects de leur pratique. Et il y a des éléments là-dedans, bien objectivement, qui sont abusifs en ce qui me concerne. Quoiqu’il y a des éléments dans cette loi-là qui sont parfaitement défendable, et je dirais même nécessaire, pour lesquels les médecins doivent donner du lest.»

Gaétan Barrette

