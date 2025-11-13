 Aller au contenu
Société
Les médecins québécois en furie

Un chirurgien révèle son salaire: «Je gagne 46$ de l'heure»

par 98.5

0:00
9:21

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 novembre 2025 08:13

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Un chirurgien révèle son salaire: «Je gagne 46$ de l'heure»
La loi 2 vient modifier la rémunération des médecins et suscite beaucoup de grogne. / siro46 / Adobe Stock

La loi 2, qui vient modifier la rémunération des médecins, suscite beaucoup de grogne. 

Les médecins sont-ils grassement payés?

Écoutez Pierre Dubé, chirurgien oncologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, discuter de salaire et de rémunération des médecins, jeudi, à Lagacé le matin.

Le spécialiste a décidé de faire preuve de transparence en publiant le montant qu'il facture à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) ainsi que son salaire horaire net réel sur sa page Facebook.

Pour l'année 2024, le Dr Dubé a facturé 568 000 $ à la RAMQ via son incorporation, mais après avoir soustrait toutes les dépenses et les impôts, il affirme qu'il ne reste qu'un salaire horaire net de... 46 $.

Il confirme par ailleurs que ses dépenses sont déductibles, comme pour tous les professionnels incorporés, mais que l'argent qui finit dans ses poches est imposé à un taux de plus de 50 %.

Vous aimerez aussi

Laval lance le Tinder des bibliothèques
Lagacé le matin
Laval lance le Tinder des bibliothèques
0:00
3:49
Kim Clavel sera la fée des étoiles
Le Québec maintenant
Kim Clavel sera la fée des étoiles
0:00
7:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Les grands projets de Mark Carney, un gouffre financier?
Rattrapage
Stratégie de croissance
Les grands projets de Mark Carney, un gouffre financier?
Grève à la STM: «Le Tribunal a les mains liées, c'est ce que le juge dit»
Rattrapage
Tribunal administratif du travail
Grève à la STM: «Le Tribunal a les mains liées, c'est ce que le juge dit»
Une nouvelle pochette pour iPhone devient virale
Rattrapage
Collaboration entre ISSEY MIYAKE et Apple
Une nouvelle pochette pour iPhone devient virale
C'est le Sprint Gala 2025 jusqu'au 4 décembre
Rattrapage
Gala Québec Cinéma
C'est le Sprint Gala 2025 jusqu'au 4 décembre
Que savait Donald Trump sur les activités de Jeffrey Epstein?
Rattrapage
Abus sexuels
Que savait Donald Trump sur les activités de Jeffrey Epstein?
Prison et santé mentale: un décalage choquant dans les soins des détenus
Rattrapage
Enquête du Devoir
Prison et santé mentale: un décalage choquant dans les soins des détenus
Attentats de Paris: «Une attaque directe sur un mode de vie» -Paul Arcand
Rattrapage
10 ans plus tard
Attentats de Paris: «Une attaque directe sur un mode de vie» -Paul Arcand
La clinique l'Agora forcée de fermer? Un «mépris» pour les plus vulnérables
Rattrapage
Réforme en santé
La clinique l'Agora forcée de fermer? Un «mépris» pour les plus vulnérables
La loi 14 sera-t-elle adoptée sous bâillon?
Rattrapage
Conflit de travail à la STM
La loi 14 sera-t-elle adoptée sous bâillon?
Bière et solitude: pourquoi les ventes des grandes brasseries sont en baisse?
Rattrapage
La raison pourrait vous surprendre
Bière et solitude: pourquoi les ventes des grandes brasseries sont en baisse?
Ultimatum lancé à Ottawa: «Payez votre dû, sinon on va commencer à couper»
Rattrapage
Demandeurs d'asile
Ultimatum lancé à Ottawa: «Payez votre dû, sinon on va commencer à couper»
Laval lance le Tinder des bibliothèques
Rattrapage
Intelligence artificielle
Laval lance le Tinder des bibliothèques
Spécial «ancien» | L'énigme du jeudi 13 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «ancien» | L'énigme du jeudi 13 novembre
«J'ai eu de la difficulté par moment, beaucoup même, à croire à l'intrigue»
Rattrapage
Nouvelle série québécoise «Dérive»
«J'ai eu de la difficulté par moment, beaucoup même, à croire à l'intrigue»