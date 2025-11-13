Les médecins québécois en furie

La loi 2, qui vient modifier la rémunération des médecins, suscite beaucoup de grogne.

Les médecins sont-ils grassement payés?

Écoutez Pierre Dubé, chirurgien oncologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, discuter de salaire et de rémunération des médecins, jeudi, à Lagacé le matin.

Le spécialiste a décidé de faire preuve de transparence en publiant le montant qu'il facture à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) ainsi que son salaire horaire net réel sur sa page Facebook.

Pour l'année 2024, le Dr Dubé a facturé 568 000 $ à la RAMQ via son incorporation, mais après avoir soustrait toutes les dépenses et les impôts, il affirme qu'il ne reste qu'un salaire horaire net de... 46 $.

Il confirme par ailleurs que ses dépenses sont déductibles, comme pour tous les professionnels incorporés, mais que l'argent qui finit dans ses poches est imposé à un taux de plus de 50 %.