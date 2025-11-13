 Aller au contenu
Politique provinciale
Réforme en santé

La clinique l'Agora forcée de fermer? Un «mépris» pour les plus vulnérables

par 98.5

0:00
8:34

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 novembre 2025 07:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
La clinique l'Agora de Montréal, spécialisée auprès des sans-abri, des toxicomanes et des clientèles extrêmement vulnérables, fermera ses portes le 1ᵉʳ avril 2026. / Adobe Stock

La clinique l'Agora de Montréal, spécialisée auprès des sans-abri, des toxicomanes et des clientèles extrêmement vulnérables, fermera ses portes le 1ᵉʳ avril 2026. Une décision directement liée à l'imposition de la loi 2 du ministre de la Santé, Christian Dubé.

La Dʳ Emmanuelle Huchet, directrice médicale et cofondatrice de la clinique, a été claire : l'établissement, qui prend en charge les plus vulnérables n'est plus viable financièrement sous le nouveau régime de rémunération.

Écoutez la Dre Emmanuel Huchet, fondatrice et directrice médicale à la Clinique l'Agora, faire le point, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

«Je vous dirais que c'est aussi du mépris un peu envers toute cette clientèle-là. Ça, c'est mon cri du cœur: où vont aller mes patients si on ferme? C'est la grande question.»

Dre Emmanuel Huchet

