Réforme en santé

La clinique l'Agora de Montréal, spécialisée auprès des sans-abri, des toxicomanes et des clientèles extrêmement vulnérables, fermera ses portes le 1ᵉʳ avril 2026. Une décision directement liée à l'imposition de la loi 2 du ministre de la Santé, Christian Dubé.

La Dʳ Emmanuelle Huchet, directrice médicale et cofondatrice de la clinique, a été claire : l'établissement, qui prend en charge les plus vulnérables n'est plus viable financièrement sous le nouveau régime de rémunération.

Écoutez la Dre Emmanuel Huchet, fondatrice et directrice médicale à la Clinique l'Agora, faire le point, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.