La Ville de Laval vient de lancer une initiative numérique très créative en s’inspirant de la célèbre application de rencontre Tinder.

L'objectif? Faire la promotion de ses bibliothèques en utilisant les codes de la ludification (gamification) et de l'intelligence artificielle pour attirer le public.

Cette approche était nécessaire, car un sondage a révélé que les gens ne connaissent que 33 % des 17 services offerts par les bibliothèques de Laval.

Écoutez Frédéric Labelle présenter ce nouvel outil propulsé par l'IA, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.