Évolution des modèles familiaux

Les modèles familiaux évoluent de plus en plus alors que les nouvelles générations sont moins intéressées à fonder une famille et avoir des enfants.

La hausse du coût de la vie, la difficulté à accéder au logement et la précarité du marché de l’emploi peuvent en partie expliquer le choix des jeunes adultes.

Par contre, le modèle familial traditionnel reste un objectif pour plusieurs jeunes qui y renoncent donc plutôt par manque de ressources.

