À son tour, l'ancien joueur Antoine Roussel analyse les performances de Tricolore, notamment son revers de la veille contre les Kings
Écoutez Antoine Roussel se pencher sur divers aspects des Canadiens de Montréal avec l'animateur Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Cette fois, les Canadiens ont été incapables de combler l'écart;
- Les joueurs du Tricolore peuvent s'inspirer de la maturité de ceux des Kings qui ont su être patients;
- Les petits défauts de Josh Anderson;
- Cloué au banc, Juraj s'était éloigné de son identité de joueur;
- On parle du match à venir contre les Stars de Dallas.