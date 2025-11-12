Pour un entraîneur de gardiens, les performances de Samuel Montembeault et de Jakub Dobes sont scrutées à la loupe, mais il n'y a pas que ça.
Écoutez Stéphane Waite analyser une foule d'aspects du jeu des Canadiens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Canadiens ont affronté une équipe (les Kings) qui est bâtie pour jouer en séries: «C'est ça qui m'inquiète le plus»;
- Ça ne prend pas grand-chose pour dérailler Samuel Montembeault;
- Les gardiens des Canadiens: «On y va avec celui qui joue le mieux»;
- Équipe Canada: «Nick Suzuki doit avoir un rôle. Hier, il a gagné des points». Suzuki a excellé contre les Kings lors des mises en jeu (73 %).