Fortes intempéries

Il n’y a pas que le réseau électrique d’Hydro-Québec qui est fragile lors d'intempéries majeures. Les antennes cellulaires le sont également. Privés d’électricité, il nous reste le cellulaire. Mais quand plusieurs antennes sont touchées comme ç’a été le cas cette semaine, que fait-on?

Écoutez Steve Waterhouse, expert en informatique et cybersécurité et ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale, à ce sujet avec Philippe Cantin.

La tempête de neige des derniers jours a causé des pannes majeures au réseau d’électricité et au réseau cellulaire au Québec.