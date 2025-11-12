Une dame de 73 ans est décédée

Un terrible drame familial est survenu à Sainte-Julienne, dans Lanaudière, lorsqu'un adolescent de 14 ans a attaqué sa grand-mère à coups de hache.

La dame de 73 ans est décédée de ses blessures mardi soir et l'adolescent fait désormais face à une accusation de meurtre au deuxième degré.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires et policières, Bénédicte Lebel, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

L'adolescent, qui aurait été intoxiqué au moment des faits, a comparu mercredi après-midi devant la Chambre de la jeunesse et il est demeuré détenu.

Bénédicte Lebel précise que la victime vivait seule avec son petit-fils, dont elle avait la garde. Elle souligne qu'un contexte difficile s'ajoute à cette tragédie, alors que la mère de l'adolescent avait été assassinée en 2013, lorsqu'il n'avait que deux ans.

