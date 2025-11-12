 Aller au contenu
Justice et faits divers
Une dame de 73 ans est décédée

Deux drames familiaux impliquant des adolescents endeuillent le Québec

par 98.5

0:00
5:57

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 novembre 2025 15:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Deux drames familiaux impliquant des adolescents endeuillent le Québec
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un terrible drame familial est survenu à Sainte-Julienne, dans Lanaudière, lorsqu'un adolescent de 14 ans a attaqué sa grand-mère à coups de hache.

La dame de 73 ans est décédée de ses blessures mardi soir et l'adolescent fait désormais face à une accusation de meurtre au deuxième degré.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires et policières, Bénédicte Lebel, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

L'adolescent, qui aurait été intoxiqué au moment des faits, a comparu mercredi après-midi devant la Chambre de la jeunesse et il est demeuré détenu.

Bénédicte Lebel précise que la victime vivait seule avec son petit-fils, dont elle avait la garde. Elle souligne qu'un contexte difficile s'ajoute à cette tragédie, alors que la mère de l'adolescent avait été assassinée en 2013, lorsqu'il n'avait que deux ans.

Autre sujet traité:

  • Un adolescent de 17 ans à Saint-Raymond de Portneuf a poignardé son père et fait face à une accusation de tentative de meurtre.

Vous aimerez aussi

Grand-mère tuée à coups de hache: des accusations de meurtre pour le petit-fils?
Lagacé le matin
Grand-mère tuée à coups de hache: des accusations de meurtre pour le petit-fils?
0:00
5:34
Attaquée à coups de hache: la grand-mère est décédée
Lagacé le matin
Attaquée à coups de hache: la grand-mère est décédée
0:00
6:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Est-ce que ça peut influencer certains électeurs?» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Divulgation de courriels sur l'affaire Epstein
«Est-ce que ça peut influencer certains électeurs?» -Valérie Beaudoin
«Quand les provinces écrivent à Ottawa, c'est rarement pour des politesses»
Rattrapage
Rencontre imminente avec Mark Carney
«Quand les provinces écrivent à Ottawa, c'est rarement pour des politesses»
La pression monte sur François Legault: un point pourrait l'encourager à rester
Rattrapage
L'avenir politique du premier ministre
La pression monte sur François Legault: un point pourrait l'encourager à rester
«François Legault n'a que lui à blâmer sur la négociation avec les médecins»
Rattrapage
Plus de 60% de gens veulent son départ
«François Legault n'a que lui à blâmer sur la négociation avec les médecins»
Une chanson country au top du palmarès faite par l’IA
Rattrapage
Comment distinguer le vrai du faux
Une chanson country au top du palmarès faite par l’IA
«L'entrevue avec Claire Trottier m'a prise par surprise» -Katia Gagnon
Rattrapage
Personnalités inspirantes
«L'entrevue avec Claire Trottier m'a prise par surprise» -Katia Gagnon
Les antennes cellulaires, elles aussi, sont fragiles
Rattrapage
Fortes intempéries
Les antennes cellulaires, elles aussi, sont fragiles
Malgré leur défaite face aux Kings, «les Canadiens surpassent les attentes»
Rattrapage
Revers de 5 à 1
Malgré leur défaite face aux Kings, «les Canadiens surpassent les attentes»
Affaire Epstein: de nouveaux éléments accablants contre Donald Trump
Rattrapage
Des courriels contredisent la position de Trump
Affaire Epstein: de nouveaux éléments accablants contre Donald Trump
La série Dérive débarque sur Crave: «Il y a des scènes d'horreur, carrément»
Rattrapage
Une histoire de terreurs nocturnes
La série Dérive débarque sur Crave: «Il y a des scènes d'horreur, carrément»
Quels seront les représentants d'Équipe Canada en hockey?
Rattrapage
Jeux olympiques de Milan
Quels seront les représentants d'Équipe Canada en hockey?
La Flacatoune est la meilleure bière au Canada
Rattrapage
320 micro-brasseries au Québec
La Flacatoune est la meilleure bière au Canada
«La défense est le nouveau vecteur économique du Québec» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Contrats fédéraux à venir
«La défense est le nouveau vecteur économique du Québec» -Michèle Boisvert
Le combat au Sénat se transporte à la Chambre des représentants
Rattrapage
Paralysie gouvernementale
Le combat au Sénat se transporte à la Chambre des représentants