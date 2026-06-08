Un certain nombre de projets de loi pourraient être adoptés alors que s’entame, lundi, la dernière semaine des travaux parlementaires.

Quels sont les principaux objectifs des formations politiques lors de ces journées qui s’annoncent bien chargées?

Et Christine Fréchette est-elle parvenue à laisser sa marque?

Écoutez Luc Ouellet, ex-conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, se pencher sur la question, lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.