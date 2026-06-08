Un certain nombre de projets de loi pourraient être adoptés alors que s’entame, lundi, la dernière semaine des travaux parlementaires.
Quels sont les principaux objectifs des formations politiques lors de ces journées qui s’annoncent bien chargées?
Et Christine Fréchette est-elle parvenue à laisser sa marque?
Écoutez Luc Ouellet, ex-conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, se pencher sur la question, lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Il y a pas moins de 18 projets de loi qui sont déposés pour adoption. On ne peut pas faire adopter tout ça. Il manque de journées. Madame Fréchette, je pense que sa stratégie, c’est de bâtir sa plateforme électorale avec ses projets de loi-là, en disant: nous, on voulait faire adopter ces projets de loi-là, mais les partis d’opposition n’ont pas collaboré. Donc, voici ce qu’on propose aux Québécois durant la campagne électorale.»