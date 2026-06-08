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Examens du ministère

«J'en veux à ce système qui met beaucoup de pression sur les enfants»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 juin 2026 16:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Maude Goyer
Maude Goyer
«J'en veux à ce système qui met beaucoup de pression sur les enfants»
Pour plusieurs élèves du secondaire et du primaire, s’entame la période tant redoutée des examens du ministère. / Rawpixel.com / Adobe Stock

Pour plusieurs élèves du secondaire et du primaire s’entame la période tant redoutée des examens du ministère.

En trois heures, ils doivent démontrer leur capacité à mobiliser les acquis d’une année complète, ce qui soulève de l’anxiété chez plusieurs jeunes.

Écoutez la journaliste et chroniqueuse Maude Goyer remettre en question cette pratique québécoise qui perdure depuis des décennies, lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«J'en veux à ce système qui met beaucoup de pression sur les enfants. On leur parle de santé mentale, de bien-être. C'est dans l'air du temps et c'est très bien. Tant mieux. Puis, on sait qu'il y a beaucoup d'anxiété de performance, entre autres chez les jeunes, mais on maintient un système qui garde les jeunes dans ce schème dans ces paramètres-là. Donc, je trouve que ce n’est pas logique.»

Maude Goyer

Écoutez les pistes de solutions suggérées par la chroniqueuse, qui souhaiterait notamment que l’on s’inspire du modèle italien.

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