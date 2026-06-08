Pour plusieurs élèves du secondaire et du primaire s’entame la période tant redoutée des examens du ministère.

En trois heures, ils doivent démontrer leur capacité à mobiliser les acquis d’une année complète, ce qui soulève de l’anxiété chez plusieurs jeunes.

Écoutez la journaliste et chroniqueuse Maude Goyer remettre en question cette pratique québécoise qui perdure depuis des décennies, lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.