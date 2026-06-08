 Aller au contenu
Donald Trump au match des Knicks

«Les contrôles de sécurité aujourd'hui sont beaucoup plus relevés»

par 98.5

0:00
4:06

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 juin 2026 17:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Les contrôles de sécurité aujourd'hui sont beaucoup plus relevés»
Les alentours du MSG sont bouclés. / AP/Ted Shaffrey)

Le président américain Donald Trump assistera au troisième match de la finale de la NBA, à New York, entre les Knicks et les Spurs de San Antonio.

La présence de Donald Trump, invité par James Dolan, propriétaire des Knicks et contributeur à la campagne du président, provoque des tensions politiques et sécuritaires, engendrant la fermeture de rues et l’annulation du «watch party».

Écoutez Sami Sadik, reporter de la rubrique Basket pour le média sportif L'Équipe, en discuter lundi au micro de l’animateur Philippe Cantin et du chroniqueur Meeker Guerrier.

«Les contrôles de sécurité aujourd'hui sont beaucoup plus relevés. Nos sacs ont été fouillés minutieusement, les ordinateurs et tout ce qu'il y avait dans le sac a été enlevé, puis examiné, puis remis. On a eu des contrôles de sécurité et ensuite on nous a fait faire un détour en montant six étages, pour ensuite redescendre deux étages et enfin accéder à la salle des médias et autour de nous.»

Sami Sadik

Vous aimerez aussi

Des amateurs du Grand Prix du Canada ne renouvellent pas leurs abonnements
Le Québec maintenant
Des amateurs du Grand Prix du Canada ne renouvellent pas leurs abonnements
0:00
8:53
Brendan Gallagher et les Canucks: un couplage idéal?
Le Québec maintenant
Brendan Gallagher et les Canucks: un couplage idéal?
0:00
4:22
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Des amateurs du Grand Prix du Canada ne renouvellent pas leurs abonnements
Rattrapage
Hausse de 123 % des billets en quatre ans
Des amateurs du Grand Prix du Canada ne renouvellent pas leurs abonnements
La France se cherche son Mark Carney
Rattrapage
Le Canada à la hausse
La France se cherche son Mark Carney
«La plus grande escale depuis le 8 avril» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
«La plus grande escale depuis le 8 avril» -Valérie Beaudoin
«L'appui à la séparation recule» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Référendum en Alberta
«L'appui à la séparation recule» -Dimitri Soudas
Protection du français: «Charles Milliard s’impose lui-même une énorme pression»
Rattrapage
Conseil général du PLQ
Protection du français: «Charles Milliard s’impose lui-même une énorme pression»
Une foule de pays en attente de visas pour les États-Unis
Rattrapage
Mondial 2026
Coupe du monde de soccer
Une foule de pays en attente de visas pour les États-Unis
«J'en veux à ce système qui met beaucoup de pression sur les enfants»
Rattrapage
Examens du ministère
«J'en veux à ce système qui met beaucoup de pression sur les enfants»
Est-ce que les femmes sont bien protégées?
Rattrapage
Féministe, les dangers du dating en ligne
Est-ce que les femmes sont bien protégées?
Consommation d'eau: «Il faut peut-être siffler la fin de la récréation»
Rattrapage
L’or bleu du Québec en péril?
Consommation d'eau: «Il faut peut-être siffler la fin de la récréation»
Pourrait-il avoir des débordements au Madison Square Garden?
Rattrapage
Donald Trump au match des Knicks
Pourrait-il avoir des débordements au Madison Square Garden?
Brendan Gallagher et les Canucks: un couplage idéal?
Rattrapage
LNH
Brendan Gallagher et les Canucks: un couplage idéal?
«Je pense que la stratégie, c'est de bâtir sa plateforme électorale»
Rattrapage
Dernière semaine des travaux parlementaires
«Je pense que la stratégie, c'est de bâtir sa plateforme électorale»
Le jeu de Pierre-François Legendre: «J'ai été bouleversée» -Catherine Beauchamp
Rattrapage
Dans la saison 5 de «Plan B»
Le jeu de Pierre-François Legendre: «J'ai été bouleversée» -Catherine Beauchamp
«Un modèle unique» à Montréal: des logements réservés aux mères monoparentales
Rattrapage
Aux abords du pont Jacques-Cartier
«Un modèle unique» à Montréal: des logements réservés aux mères monoparentales