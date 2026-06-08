Donald Trump au match des Knicks

Le président américain Donald Trump assistera au troisième match de la finale de la NBA, à New York, entre les Knicks et les Spurs de San Antonio.
La présence de Donald Trump, invité par James Dolan, propriétaire des Knicks et contributeur à la campagne du président, provoque des tensions politiques et sécuritaires, engendrant la fermeture de rues et l’annulation du «watch party».
Écoutez Sami Sadik, reporter de la rubrique Basket pour le média sportif L'Équipe, en discuter lundi au micro de l’animateur Philippe Cantin et du chroniqueur Meeker Guerrier.
«Les contrôles de sécurité aujourd'hui sont beaucoup plus relevés. Nos sacs ont été fouillés minutieusement, les ordinateurs et tout ce qu'il y avait dans le sac a été enlevé, puis examiné, puis remis. On a eu des contrôles de sécurité et ensuite on nous a fait faire un détour en montant six étages, pour ensuite redescendre deux étages et enfin accéder à la salle des médias et autour de nous.»