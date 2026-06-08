Donald Trump au match des Knicks

Le président américain Donald Trump assistera au troisième match de la finale de la NBA, à New York, entre les Knicks et les Spurs de San Antonio.

La présence de Donald Trump, invité par James Dolan, propriétaire des Knicks et contributeur à la campagne du président, provoque des tensions politiques et sécuritaires, engendrant la fermeture de rues et l’annulation du «watch party».

Écoutez Sami Sadik, reporter de la rubrique Basket pour le média sportif L'Équipe, en discuter lundi au micro de l’animateur Philippe Cantin et du chroniqueur Meeker Guerrier.