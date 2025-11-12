 Aller au contenu
Bordée de neige dans la nuit de lundi à mardi

Hydro-Québec rebranche ses clients: «Bravo aux équipes mobilisées!»

le 12 novembre 2025 14:59

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Hydro-Québec rebranche ses clients: «Bravo aux équipes mobilisées!»
Un peu plus de 30 000 clients étaient encore sans électricité, mercredi après-midi / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau applaudissent le rebranchement rapide des centaines de milliers de Québécois privés l'électricité depuis la nuit de lundi et mardi, durant laquelle entre 10 et 20 centimètres de neige sont tombés.

Ils soulignent la chance que nous avons d'avoir une société d'État qui peut agir rapidement en cas de crise, alors qu'un peu plus de 30 000 foyers n'avaient toujours pas accès à de l'électricité, mercredi après-midi.

Au Texas, par exemple, certaines compagnies privées chargent des coûts de rebranchement à leurs utilisateurs lorsque des événements de la sorte surviennent, expliquent-ils.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau aborder les bonnes nouvelles du jour dans La commission, mercredi après-midi.

Autres sujets abordés

  • La «Flacatoune» de Charlevoix sacrée la meilleure bière au Canada;
  • La COP30 au Brésil fait toujours parler;
  • Vos enfants ont jusqu'au 8 décembre pour envoyer leur lettre au père Noël, malgré la grève chez Postes Canada;
  • La grève des employés d'entretien de la STM mise sur pause.

