Bordée de neige dans la nuit de lundi à mardi

Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau applaudissent le rebranchement rapide des centaines de milliers de Québécois privés l'électricité depuis la nuit de lundi et mardi, durant laquelle entre 10 et 20 centimètres de neige sont tombés.

Ils soulignent la chance que nous avons d'avoir une société d'État qui peut agir rapidement en cas de crise, alors qu'un peu plus de 30 000 foyers n'avaient toujours pas accès à de l'électricité, mercredi après-midi.

Au Texas, par exemple, certaines compagnies privées chargent des coûts de rebranchement à leurs utilisateurs lorsque des événements de la sorte surviennent, expliquent-ils.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau aborder les bonnes nouvelles du jour dans La commission, mercredi après-midi.

