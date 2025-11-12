La vulnérabilité face aux géants du numérique

La question de la vulnérabilité du Canada face aux géants du numérique et de l'éventualité d'une coupure d'Internet orchestrée par le président américain, Donald Trump, inquiète depuis la chronique du professeur Pierre Trudel.

L'expert en technologies, Bruno Guglielminetti, s'est penché sur la question et selon lui, Trump ne pourrait pas couper l'Internet dans son entièreté, ni au Canada ni en Europe, mais pourrait le faire pour un individu se trouvant sur son territoire.

Ce qu'il pourrait réellement faire, en revanche, serait de couper ou de ralentir les services auxquels nous sommes habitués, comme Google, Amazon, Apple, Meta, etc.

Il souligne que les grands patrons des GAFAM sont actuellement très proches du pouvoir de la Maison-Blanche, ce qui pourrait faciliter ce type de pression politique ou économique.

