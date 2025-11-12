 Aller au contenu
Justice et faits divers
Tragédie à Saint-Julienne

Grand-mère tuée à coups de hache: des accusations de meurtre pour le petit-fils?

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 novembre 2025 08:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Grand-mère tuée à coups de hache: des accusations de meurtre pour le petit-fils?
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

La Sûreté du Québec a confirmé mercredi matin le décès de la dame de 73 ans qui aurait été attaquée à la hache par son petit-fils de 14 ans, à Saint-Julienne. 

L'adolescent avait comparu hier pour faire face à des accusations de voies de fait graves, mais le chef d'accusation sera fort probablement changé pour meurtre, au premier ou au deuxième degré.

Selon des informations obtenues par Bénédicte Lebel, le jeune était toujours hospitalisé mercredi matin.

Écoutez la chroniqueuse faire le point dans cette sordide histoire, mercredi, à Lagacé le matin.

