Tragédie à Saint-Julienne

La Sûreté du Québec a confirmé mercredi matin le décès de la dame de 73 ans qui aurait été attaquée à la hache par son petit-fils de 14 ans, à Saint-Julienne.

L'adolescent avait comparu hier pour faire face à des accusations de voies de fait graves, mais le chef d'accusation sera fort probablement changé pour meurtre, au premier ou au deuxième degré.

Selon des informations obtenues par Bénédicte Lebel, le jeune était toujours hospitalisé mercredi matin.

