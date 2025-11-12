 Aller au contenu
Politique
Succession éventuelle de François Legault

CAQ: «On commence à voir circuler le nom de Guy Cormier»

par 98.5

0:00
9:13

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 novembre 2025 07:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
CAQ: «On commence à voir circuler le nom de Guy Cormier»
Louis Lacroix / Cogeco Média

Une grande majorité de Québécois souhaite que François Legault démissionne, selon un nouveau sondage Léger, dévoilé mercredi.

Et parmi les potentiels candidats à une éventuelle course à la chefferie, le nom de l'ancien président du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, obtient l'appui de 6% des répondants.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix analyser ces résultats de sondage en compagnie de Patrick Lagacé.

M. Cormier, qui jouit d'une bonne réputation et qui est libre de ses fonctions en mars prochain, pourrait-il représenter une option à la Mark Carney?

«On commence à sonder son nom. Alors, est-ce que ça pourrait faire un candidat intéressant pour succéder à François Legault, éventuellement? Est-ce qu'on pourrait revivre à un moment Carney?»

Louis Lacroix

Rappelons que Mark Carney, un banquier respecté, a succédé à Justin Trudeau et a en quelque sorte sauvé le Parti libéral du Canada d'un naufrage annoncé à Ottawa.

