Succession éventuelle de François Legault

Une grande majorité de Québécois souhaite que François Legault démissionne, selon un nouveau sondage Léger, dévoilé mercredi.

Et parmi les potentiels candidats à une éventuelle course à la chefferie, le nom de l'ancien président du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, obtient l'appui de 6% des répondants.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix analyser ces résultats de sondage en compagnie de Patrick Lagacé.

M. Cormier, qui jouit d'une bonne réputation et qui est libre de ses fonctions en mars prochain, pourrait-il représenter une option à la Mark Carney?