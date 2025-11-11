Avons-nous abdiqué devant les changements climatiques? La question se pose au moment ou se déroule la COP30 à Belém, au Brésil.

Écoutez Patrick Bonin, député bloquiste de Repentigny et porte-parole en matière d’Environnement et changements climatiques, présent sur place, au micro de Philippe Cantin.

Notre attitude collective face à l'environnement, face aux dangers portés par les changements climatiques: est-ce qu'on y accorde la même attention qu'il y a quatre ou cinq ans, ou on est en voie un peu d'abandonner le combat?

«Je vous dirais qu'on y accorde la même attention. Est-ce qu'il y a autant de mobilisation? Clairement pas. Par contre, au niveau de la sensibilisation des gens, je l'entends beaucoup, les gens comprennent que les changements climatiques, c'est vrai qu'ils existent. Pensez aux feux de forêt avec la mauvaise qualité de l'air. [...] Les gens comprennent que les changements climatiques sont là. Est-ce que, par contre, ça mène à davantage d'actions de la part du gouvernement? Ça, malheureusement, on voit vraiment une tendance depuis l'arrivée de monsieur Trump.»

Et le député est très critique du gouvernement canadien de Mark Carney qui recule sur la question.