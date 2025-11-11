 Aller au contenu
Société
COP30

Avons-nous abdiqué devant les changements climatiques?

par 98.5

le 11 novembre 2025 16:54

Philippe Cantin
Le député Patrick Bonin à la Chambre des communes. / PC/Sean Kilpatrick

Avons-nous abdiqué devant les changements climatiques? La question se pose au moment ou se déroule la COP30 à Belém, au Brésil.

Écoutez Patrick Bonin, député bloquiste de Repentigny et porte-parole en matière d’Environnement et changements climatiques, présent sur place, au micro de Philippe Cantin.

Notre attitude collective face à l'environnement, face aux dangers portés par les changements climatiques: est-ce qu'on y accorde la même attention qu'il y a quatre ou cinq ans, ou on est en voie un peu d'abandonner le combat?

«Je vous dirais qu'on y accorde la même attention. Est-ce qu'il y a autant de mobilisation? Clairement pas. Par contre, au niveau de la sensibilisation des gens, je l'entends beaucoup, les gens comprennent que les changements climatiques, c'est vrai qu'ils existent. Pensez aux feux de forêt avec la mauvaise qualité de l'air. [...] Les gens comprennent que les changements climatiques sont là. Est-ce que, par contre, ça mène à davantage d'actions de la part du gouvernement? Ça, malheureusement, on voit vraiment une tendance depuis l'arrivée de monsieur Trump.»

Et le député est très critique du gouvernement canadien de Mark Carney qui recule sur la question.

«Ce qu'il propose pour lutter contre la crise commerciale et les tarifs, c'est de s'enfoncer davantage dans le pétrole et le gaz, alors qu'on sait qu'il faut faire exactement le contraire.»

Le député Patrick Bonin

