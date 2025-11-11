Transport et lois spéciales

Le gouvernement Legault tente d'intervenir dans le conflit de la STM. Québec solidaire refuse d'accorder son feu vert, dénonçant l'hypocrisie et les «lois bâillons» de la CAQ.

Pour tenter de dénouer l'impasse, Québec a cherché à devancer l'entrée en vigueur d'une loi qui permettrait au ministre du Travail d'intervenir dans le conflit.

Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, faire le point à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.