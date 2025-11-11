Flambée des prix

Alors que le poulet est normalement la protéine animale la plus abordable, son prix a explosé. Les poulets entiers ont connu une hausse allant jusqu'à 23% depuis janvier.

La raison principale n'est pas la grippe aviaire, mais un déséquilibre majeur dans la gestion de l’offre.

Écoutez Sylvain Charlebois, spécialiste de l’industrie agroalimentaire et professeur invité à l’Université McGill, décortiquer ce phénomène, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.