Industrie du camionnage

Des milliers de camions lourds, véritables mastodontes sur nos routes, sont-ils conduits par des personnes dont le permis est suspendu ou révoqué?

Selon un reportage publié dans La Presse, 4800 contraventions ont été délivrées en 10 ans à des chauffeurs de poids lourds pour conduite illégale au Québec.

Écoutez Tristan Péloquin, journaliste à La Presse, présenter les conclusions de son reportage, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.