Industrie du camionnage

Des milliers de camions lourds, véritables mastodontes sur nos routes, sont-ils conduits par des personnes dont le permis est suspendu ou révoqué?
Selon un reportage publié dans La Presse, 4800 contraventions ont été délivrées en 10 ans à des chauffeurs de poids lourds pour conduite illégale au Québec.
Écoutez Tristan Péloquin, journaliste à La Presse, présenter les conclusions de son reportage, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Généralement quand les conducteurs se font prendre, ils se font prendre avec un permis qui est suspendu. C'est une amende qui va de 300 à 600 dollars.»