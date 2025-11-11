Une solution aux mauvaises réponses de l'ARC?

Lorsque vous appelez à l’Agence de revenu du Canada (ARC), dans 83% des cas, on vous donne une mauvaise réponse.

C’est la Vérificatrice générale du Canada qui a fait de constat extrêmement préoccupant.

Dans les solutions avancées pour résoudre ce problème important, certains ont soulevé la possibilité de simplifier la loi de l’impôt... Est-ce réaliste ou utopique?

Écoutez Me Paul Ryan, avocat fiscaliste spécialisé en litige fiscal et divulgations volontaire, expliquer le tout, mardi, à La commission.