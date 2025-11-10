Voiture peu compétitive

Au terme du Grand Prix du Brésil marqué d'un formidable retour de Max Verstappen en fin de semaine, le triomphe à venir de l'une ou l'autre des McLaren semble assuré, mais rien n'est encore joué.
Écoutez Alexandre Tagliani commenter le Grand Prix du week-end et parler de la course au championnat de Formule 1 au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Avec trois Grands Prix à disputer, Norris a l'avantage sur Piastri, mais tout est encore possible;
- Des propos quelque peu incendiaires chez Ferrari;
- Charles Leclerc ne s'attendait pas à avoir une mauvaise voiture cette saison;
- À quoi s'attendre à Las Vegas?