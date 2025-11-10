Joueur en progression du Rocket

Le Rocket de Laval est présentement au sommet de la section Nord de la Ligue américaine de hockey, à égalité avec deux autres équipes.
Écoutez Stéphane Leroux, du Réseau des sports, parler de la situation du Rocket et des joueurs qui pourraient potentiellement aider les Canadiens de Montréal.
Les sujets discutés
- On parle d'Alexis Joseph, des Sea Dogs de Saint-Jean;
- Jared Davidson (9 buts) et Laurent Dauphin (8 buts) représentent 45 % de l’offensive du Rocket;
- Davidson, la carte cachée du Rocket et un joueur susceptible d'être rappelé par les Canadiens;
- L'Armada est affectée par les blessures;
- On analyse la décision de Hockey Québec de réduire le nombre d’équipes midget AAA de 15 à 12 d’ici 2029, pour rehausser le niveau de compétition.