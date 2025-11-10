 Aller au contenu
Hockey
Joueur en progression du Rocket

«Davidson est peut-être la carte cachée» -Stéphane Leroux

par 98.5 Sports

0:00
11:27

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 novembre 2025 20:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Leroux
Stéphane Leroux
«Davidson est peut-être la carte cachée» -Stéphane Leroux
Stéphane Leroux / Cogeco Média

Le Rocket de Laval est présentement au sommet de la section Nord de la Ligue américaine de hockey, à égalité avec deux autres équipes.

Écoutez Stéphane Leroux, du Réseau des sports, parler de la situation du Rocket et des joueurs qui pourraient potentiellement aider les Canadiens de Montréal.

Les sujets discutés

  • On parle d'Alexis Joseph, des Sea Dogs de Saint-Jean;
  • Jared Davidson (9 buts) et Laurent Dauphin (8 buts) représentent 45 % de l’offensive du Rocket;
  • Davidson, la carte cachée du Rocket et un joueur susceptible d'être rappelé par les Canadiens;
  • L'Armada est affectée par les blessures;
  • On analyse la décision de Hockey Québec de réduire le nombre d’équipes midget AAA de 15 à 12 d’ici 2029, pour rehausser le niveau de compétition.

