Dix points en 15 matchs

Les Canadiens de Montréal ont déjà amassé 23 points en seulement 15 matchs cette saison. N'est-ce pas l'entraîneur Martin St-Louis qui parlait d'urgence avant le début de la saison.
C'est le premier sujet dans la ligne de mire de l'analyste Tony Marinaro au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'urgence dans le jeu des Canadiens;
- Quels sont les aspects que les joueurs de Martin St-Louis pourraient améliorer?
- Une alternance Kirby Dach-Oliver Kapanen au poste de deuxième centre?
- Et si Oliver Kapanen devenait le nouveau Tomas Plekanec?
- On discute de la progression en mode accélérée d'Alex Newhook cette saison.