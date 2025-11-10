 Aller au contenu
Dix points en 15 matchs

«Et si Oliver Kapanen devenait le nouveau Tomas Plekanec?» -Tony Marinaro

par 98.5 Sports

le 10 novembre 2025 19:49

Mario Langlois
Tony Marinaro
Oliver Kapenen inscrit un but contre les Devils du New Jersey. / PC/Yuki Iwamura

Les Canadiens de Montréal ont déjà amassé 23 points en seulement 15 matchs cette saison. N'est-ce pas l'entraîneur Martin St-Louis qui parlait d'urgence avant le début de la saison.

C'est le premier sujet dans la ligne de mire de l'analyste Tony Marinaro au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'urgence dans le jeu des Canadiens;
  • Quels sont les aspects que les joueurs de Martin St-Louis pourraient améliorer?
  • Une alternance Kirby Dach-Oliver Kapanen au poste de deuxième centre?
  • Et si Oliver Kapanen devenait le nouveau Tomas Plekanec?
  • On discute de la progression en mode accélérée d'Alex Newhook cette saison.

