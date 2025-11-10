Concepteur, acteur et animateur, Fabien Cloutier vient nous présenter le deuxième tome de la série du livre Territoires qu’il a co-écrit avec le chef Jean-Philippe Leclerc et en collaboration avec la journaliste experte de la gastronomie : Sophie Grenier-Héroux.

Écoutez Fabien Cloutier, concepteur, acteur et animateur, au micro de Philippe Cantin.

Cette fois-ci, c’est la saison froide qui est à l’honneur dans Territoires-Hiver.

La série de livres célèbre les saisons, la gastronomie locale et les producteurs du Québec.

L’ouvrage met en avant des recettes originales (poutine au lynx), la valorisation de la consommation locale, la convivialité, la découverte de régions comme la Montérégie, Charlevoix, la Côte-Nord et l’importance de s’adapter et de profiter de l’hiver, tout en soulignant une philosophie de vie axée sur le partage et la rencontre.