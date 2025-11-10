Crise au Parti conservateur du Canada

Le climat est plus que tendu au sein du Parti conservateur du Canada depuis le départ du député néo-écossais Chris d’Entremont, qui a rejoint le caucus libéral.

Ce dernier affirme avoir été bousculé et insulté par les députés Andrew Scheer et Chris Warkentin, qui se sont rendus dans son bureau avant qu’il traverse la Chambre des communes.

Le bureau de Pierre Poilievre dément ces allégations et accuse en retour Chris d’Entremont de ne pas dire la vérité.

Une affaire qui vient ébranler la stabilité du Parti conservateur du Canada, alors que le leadership de Pierre Poilievre est de plus en plus remis en question par ses propres membres.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas commenter cette affaire, lundi, au micro de Philippe Cantin.