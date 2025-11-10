 Aller au contenu
Société
Manifestation des médecins au Centre Bell

«Il faut que la population réalise qu’on ne fait pas ça pour nos poches»

par 98.5

0:00
8:59

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 novembre 2025 16:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Il faut que la population réalise qu’on ne fait pas ça pour nos poches»
Après le rassemblement de près de 13 000 personnes au Centre Bell contre l’adoption de la Loi 2 sur la rémunération des médecins au Québec, l’opinion reste divisée. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

Après le rassemblement de près de 13 000 personnes au Centre Bell en fin de semaine contre l’adoption de la Loi 2 sur la rémunération des médecins au Québec, l’opinion reste divisée.

Cet événement, qui a rassemblé les quatre fédérations représentant les médecins et les étudiants en médecine à travers la province, a été la source de plusieurs critiques, notamment en lien avec le choix de la salle où il a été tenu.

Écoutez Élizabeth Dougherty, qui est médecin de famille et qui était présente dimanche au rassemblement des médecins au Centre Bell, répondre aux questions de Philippe Cantin, lundi, à l’émission Le Québec maintenant.

L’opinion publique est divisée au sujet de ces revendications, alors que beaucoup jugent que les médecins ont déjà de très bonnes conditions de travail. La Dre Dougherty insiste sur le fait que les priorités des professionnels de la santé ne sont pas financières.

«On va continuer de se battre pour ça et pour que les patients aient accès. Puis, je le sais que les gens qui n’y ont pas accès, qui ne sont pas d’accord avec nous, ils nous ont traités de bébés gâtés, de riches qui louent le Centre Bell. Je suis très au courant, mais il faut que la population réalise qu’on ne fait pas juste ça pour nos poches. Notre préoccupation numéro un, ce n’est pas notre poche, c’est l’accessibilité.»

Élizabeth Dougherty

