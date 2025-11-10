Manifestation des médecins au Centre Bell

Après le rassemblement de près de 13 000 personnes au Centre Bell en fin de semaine contre l’adoption de la Loi 2 sur la rémunération des médecins au Québec, l’opinion reste divisée.

Cet événement, qui a rassemblé les quatre fédérations représentant les médecins et les étudiants en médecine à travers la province, a été la source de plusieurs critiques, notamment en lien avec le choix de la salle où il a été tenu.

Écoutez Élizabeth Dougherty, qui est médecin de famille et qui était présente dimanche au rassemblement des médecins au Centre Bell, répondre aux questions de Philippe Cantin, lundi, à l’émission Le Québec maintenant.

L’opinion publique est divisée au sujet de ces revendications, alors que beaucoup jugent que les médecins ont déjà de très bonnes conditions de travail. La Dre Dougherty insiste sur le fait que les priorités des professionnels de la santé ne sont pas financières.