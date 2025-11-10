Récolte de 12 Félix

L'autrice-compositrice et interprète Lou-Adriane Cassidy a remporté quatre Félix, dimanche soir, au Gala de l'ADISQ, portant ainsi son total à 12 pour l'ensemble des trois galas de l'événement.
Couronnée dans des catégories industrielles, moitié-moitié (ventes et jurés), de jurys spécialisés ainsi que par le public, elle revient sur ce couronnement avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un succès qui dépasse les attentes de l'artiste;
- Son plaisir dans la création;
- L'importance de s'assumer et de prendre des risques;
- Les ventes de ses disques et de ses chansons à la hausse, mardi;
- Le but: faire de la musique et avoir une longue carrière;
- Sa main de loup-garou.