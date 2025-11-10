Récolte de 12 Félix

L'autrice-compositrice et interprète Lou-Adriane Cassidy a remporté quatre Félix, dimanche soir, au Gala de l'ADISQ, portant ainsi son total à 12 pour l'ensemble des trois galas de l'événement.

Couronnée dans des catégories industrielles, moitié-moitié (ventes et jurés), de jurys spécialisés ainsi que par le public, elle revient sur ce couronnement avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Les sujets discutés