Récolte de 12 Félix

«Je ne croyais pas que ce genre de succès m'était réservé» -Lou-Adriane Cassidy

le 10 novembre 2025 16:38

Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Lou-Adriane Cassidy avec deux de ses 12 Félix au Gala de l'ADISQ. / PC/Christopher Katsarov.

L'autrice-compositrice et interprète Lou-Adriane Cassidy a remporté quatre Félix, dimanche soir, au Gala de l'ADISQ, portant ainsi son total à 12 pour l'ensemble des trois galas de l'événement.

Couronnée dans des catégories industrielles, moitié-moitié (ventes et jurés), de jurys spécialisés ainsi que par le public, elle revient sur ce couronnement avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Un succès qui dépasse les attentes de l'artiste;
  • Son plaisir dans la création;
  • L'importance de s'assumer et de prendre des risques;
  • Les ventes de ses disques et de ses chansons à la hausse, mardi;
  • Le but: faire de la musique et avoir une longue carrière;
  • Sa main de loup-garou.

