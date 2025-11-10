La nouvelle ambiance au Centre Bell

Les Canadiens ont vaincu le Mammouth de l'Utah 6-2, samedi: un match marqué notamment par un superbe but de Kirby Dach sur une échappée.
Pour discuter de l'ambiance au Centre Bell et des Canadiens qui sont à la tête de la division Atlantique, Biz est l'invité de Meeker Guerrier et de Philippe Cantin.
Écoutez la chronique Esprit sportif, avec Meeker Guerrier, lundi, au Québec maintenant.
Autres sujets abordés:
- Un 2e trio inattendu;
- Le statut de Kapanen;
- La place des Canadiens dans le classement.
«On y allait [voir les Canadiens au Centre Bell] quand c'était Carey Price, puis là on gagnait 1-0 ou on perdait 5-0, puis c'était Carey qui faisait tout le travail [...] mais là, on sait qu'on est capable de compter des buts.»