Sports
La nouvelle ambiance au Centre Bell

Kapanen, Demidov et Newhook: «Ça c'est un deuxième trio pour moi» -Biz

par 98.5

0:00
2:34

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 novembre 2025 16:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier

et autres

Esprit sportif / Cogeco Média

Les Canadiens ont vaincu le Mammouth de l'Utah 6-2, samedi: un match marqué notamment par un superbe but de Kirby Dach sur une échappée. 

Pour discuter de l'ambiance au Centre Bell et des Canadiens qui sont à la tête de la division Atlantique, Biz est l'invité de Meeker Guerrier et de Philippe Cantin. 

Écoutez la chronique Esprit sportif, avec Meeker Guerrier, lundi, au Québec maintenant

Autres sujets abordés: 

  • Un 2e trio inattendu; 
  • Le statut de Kapanen; 
  • La place des Canadiens dans le classement. 

«On y allait [voir les Canadiens au Centre Bell] quand c'était Carey Price, puis là on gagnait 1-0 ou on perdait 5-0, puis c'était Carey qui faisait tout le travail [...] mais là, on sait qu'on est capable de compter des buts.»

Biz

