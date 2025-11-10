La nouvelle ambiance au Centre Bell

Les Canadiens ont vaincu le Mammouth de l'Utah 6-2, samedi: un match marqué notamment par un superbe but de Kirby Dach sur une échappée.

Pour discuter de l'ambiance au Centre Bell et des Canadiens qui sont à la tête de la division Atlantique, Biz est l'invité de Meeker Guerrier et de Philippe Cantin.

Écoutez la chronique Esprit sportif, avec Meeker Guerrier, lundi, au Québec maintenant.

