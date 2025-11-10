Possible arrêt de service les 15 et 16 novembre

Alors que la grève des employés de soutien de la STM perturbe le service de métro et d’autobus depuis le début du mois, les chauffeurs de la société de transport souhaitent, eux aussi, déclencher une grève les 15 et 16 novembre.

Des audiences avaient lieu aujourd’hui devant le Tribunal administratif du travail pour déterminer si le mouvement, qui privera de transport en commun les résidents de la grande région de Montréal pendant deux jours entiers, nuit à la sécurité des usagers du transport en commun.

Devant le tribunal, la STM a avoué avoir mal évalué les conséquences de la grève totale du 2 novembre sur la population.

Ce mouvement a notamment limité les déplacements des personnes qui doivent se rendre dans des banques alimentaires pour se nourrir.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, et Jean-Sébastien Patrice, directeur général de Multicaf, revenir sur le conflit de travail et les grèves qui frappent la STM, lundi, au micro de Philippe Cantin.

En fin d’après-midi, lundi, aucune décision n’avait encore été rendue quant à cette nouvelle grève.